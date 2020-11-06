Fitch подтвердило рейтинги пяти банков РФ в иностранной собственности на уровне "ВВВ"

МОСКВА, 6 ноября./ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) пяти российских банков в иностранной собственности на уровне "BBB". Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Прогноз по рейтингу компаний также сохранен на уровне "стабильный".

В Fitch отметили, что речь идет о HSBC Bank (RR) LLC, ING Bank (Евразия) JSC, SEB Bank JSC, Bank of China (Россия) и China Construction Bank (Россия) Limited.

Стабильный прогноз российских банков отражает аналогичный прогноз суверенного рейтинга РФ.

В агентстве также добавили, что долгосрочные и краткосрочные РДЭ, рейтинги поддержки и рейтинги приоритетного долга (если таковые присвоены) банков отражают мнение Fitch о том, что их материнские структуры с высокой вероятностью предоставят поддержку своим "дочкам" в случае необходимости. Рассматриваемые банки находятся в 100%-ной собственности: HSBC Holdings Plc ("A+", прогноз - "негативный"), ING Bank N.V. ("AA-", прогноз - "негативный"), Skandinaviska Enskilda Banken AB ("AA-", прогноз - "негативный"), Bank of China Limited ("A", прогноз - "стабильный") и China Construction Bank Corporation ("A", прогноз - "стабильный").

Агентство не присваивает рейтинги устойчивости дочерним банкам из-за их высокой зависимости от материнских групп в вопросах создания бизнеса и финансирования. В сообщении отмечается, что дочерние компании сильно интегрированы со своими материнскими организациями, руководство групп участвует во всех основных процессах принятия решений на уровне дочерних компаний.

Рейтинги дочерних компаний могут быть повышены, если будут повышены суверенные рейтинги РФ.