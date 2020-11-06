В Минэкономразвития объяснили отклонение инфляции в октябре от прогнозов

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Отклонение инфляции в России в октябре от прогнозов Минэкономразвития объясняется более выраженным эффектом от валютного курса, ослабление рубля в последние три месяца было меньше по масштабу, чем в марте - апреле, но оказало более сильное влияние на потребительские цены, отмечает заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова, ее слова передает пресс-служба.

"Отклонение инфляции от прогнозов объясняется в первую очередь более выраженным эффектом от [движения] валютного курса. Ослабление рубля в последние три месяца было меньше по масштабу, чем в марте - апреле, но оказало более сильное влияние на потребительские цены - это следствие произошедшей нормализации потребительского спроса после снятия ограничений в летние месяцы. Дополнительным фактором давления на потребительские цены стала ценовая конъюнктура на мировых рынках продовольствия", - отмечает Крючкова.

По ее словам, текущие значения инфляции по-прежнему остаются вблизи целевого ориентира Банка России, а колебания вокруг него обусловлены краткосрочными факторами, влияние которых будет исчерпано по мере стабилизации ситуации на валютных и сырьевых рынках.

Ранее Росстат сообщил, что инфляция в РФ в октябре 2020 года составила 0,43% в месячном выражении после дефляции в сентябре, в годовом выражении ускорилась до 3,99% после 3,67% в сентябре.

Минэкономразвития прогнозировало инфляцию в октябре на уровне 3,7-3,8% в годовом выражении. Кроме того, в месячном выражении министерство ожидало рост цен на 0,2% при охранении стабильной курсовой динамики.