Ретейлеры в России приостановили предзаказ на PlayStation 5

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российские магазины электроники приостановили предзаказ на игровую консоль нового поколения Sony PlayStation 5 из-за повышенного спроса, рассказали ТАСС в компаниях.

Предзаказ на PlayStation 5 в России стартовал 17 сентября. Сейчас возможности предзаказать консоль с предоплатой нет ни в одном официальном канале продаж. Оформить предзаказ можно, например в официальном интернет-магазине Sony, однако при оформлении покупателя предупреждают о том, что он может получить товар в более поздние даты, поскольку устройства "пользуются крайне высоким спросом" и "сроки поставки не могут быть гарантированы".

Предзаказы на 19 ноября, действительно, приостановлены, рассказали в "М.Видео-Эльдорадо". "Мы рассчитываем, что все, кто оформил предзаказы в "М.Видео" и "Эльдорадо", получат новинку вовремя, начиная с 19 ноября. Мы ожидаем информацию о новых поставок уже в ближайшее время, надеемся, что поклонники PS смогут приобрести новинку, в том числе в день старта продаж", - отметили там. В Ozon все доступные на период предзаказа консоли были выкуплены, рассказал руководитель направления "Электроника" Алексей Кузьмин. При этом, добавил он, более 78% предзаказов пришлось на регионы.

В интернет-магазинах "1С Интерес", Gamepark и DNS также есть возможность только подписаться на уведомление о поступлении PlayStation 5 в продажу. На запрос ТАСС о дефиците приставок в компаниях не ответили.

Сейчас ретейлеры не подтверждают, что консоль будет в дефиците на старте продаж, однако еще в июне глава игрового подразделения Sony Джим Райан не исключал подобной ситуации, заявлял он в интервью порталу CNET.

В России, как и во всем мире, будут доступны две версии PlayStation 5 с одинаковой производительностью: с оптическим приводом - за 46 999 рублей и без привода - за 37 999 рублей.