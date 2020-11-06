Минпромторг предлагает провести эксперимент по маркировке пива, сидра и медовухи

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Минпромторг предлагает провести эксперимент по маркировке пива и других слабоалкогольных напитков с 1 апреля 2021 года по 28 февраля 2022 года. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

"Правительство Российской Федерации постановляет провести с 1 апреля 2021 года по 28 февраля 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков средствами идентификации", - говорится в тексте проекта.

Также эксперимент предлагается провести для сидра, пуаре и медовухи.

Тема маркировки ряда товаров обсуждалась на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 9 сентября. Тогда министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что министерство предлагает начать маркировку пива, а затем распространить ее на другие виды алкоголя. Он пояснил, что это необходимо для защиты потребителей, поскольку данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату. Минпромторг заявлял, что введение маркировки не приведет к подорожанию товаров для потребителей больше, чем на размер инфляции.

Сейчас в РФ в обязательном порядке маркируются меховые изделия, табачная продукция, обувь и лекарства. С 1 октября 2020 года стала обязательной маркировка парфюмерии и фототоваров. До конца года будет введена цифровая маркировка шин и покрышек, а в 2021 году - пяти групп изделий легкой промышленности и молочной продукции.