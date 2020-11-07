Эксперт: индексация пенсий работающим пенсионерам может обойтись в 240 млрд рублей в год

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам при условии, что будет такой же механизм индексации как у неработающих, может обойтись в 240 млрд рублей в год. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

"Стоить это [возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам] может по разному в силу той простой причины, что мы с вами можем думать о том, какой механизм индексации может приниматься. Например, если механизм такой же, как и у неработающих пенсионеров, ну это может <...> стоить до 240 млрд [рублей] в год. Должны быть единые правила, то есть неработающим и работающим пенсионерам индексация должна быть по одному правилу", - сказал он.

По расчетам Минфина, число получателей пенсий в 2021 году составит 9,3 млн.

Сафонов отметил, что с точки зрения социальной справедливости будет правильно вернуться к механизму, когда пенсии работающих пенсионеров индексировались по тому же порядку, как и у неработающих.

"С другой стороны, если мы возьмем с вами, скажем так, ту систему назначения выплаты пенсии, которая существуют за рубежом, то там есть обязательные условия получения пенсии как таковые - это все-таки оставление деятельности, поэтому получается странно да, что наш человек работает и получает одновременно пенсию. Но это наша специфика, поэтому все-таки исходя из того, чтобы не поражались права всех граждан, была достигнута социальная справедливость, конечно, было бы желательно восстановить механизм индексации пенсии, в том числе работающим пенсионерам", - добавил эксперт.

Позиция профсоюзов

Как рассказал ТАСС зампред Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Давид Кришталь, индексацию пенсий нужно вернуть как минимум для того, чтобы пенсионеры, которые работают в настоящее время, массово не начали увольняться или уходить в теневую занятость.

"В год, когда было принято решение - в течение этого года достаточно большое количество пенсионеров - это порядка 5,5 млн сразу прекратили работать. Мы считаем, что они просто ушли в тень", - отметил Кришталь.

Он подчеркнул, что, по расчетам ФНПР за 2016 год, когда была прекращена индексация пенсии, Пенсионный фонд России (ПФР) недополучил страховые взносы на 511 млрд рублей. "Так как за работающих пенсионеров работодатель выплачивает страховые взносы в Пенсионный фонд по тарифу 22% от заработной платы - то есть мы взяли не все фонды, а именно ПФР. Наши расчеты за 2016 год показали, что Пенсионный фонд Российской Федерации, не проводя индексацию пенсий работающих пенсионерам, "сэкономил" 87,9 млрд рублей, недополучив в виде страховых взносов 511 млрд рублей", - сказал Кришталь.

По мнению ФНПР, разделения между работающими и неработающими пенсионерами в плане индексации пенсий не должно быть.

"И после принятия новой конституции, где сказано, что пенсионерам не реже одного раза в год должна индексироваться пенсия, мы считаем, что статус пенсионера имеет то, что пенсия должна быть индексирована. А когда мне говорят, что люди хотят работать, поэтому не увольняются, я так скажу, зарплата не высокая, пенсия не высокая, поэтому люди работают, чтобы прожить. <...> И пенсия у нас является, как правило, не замещением утраченного заработка, а просто добавкой к зарплате", - добавил Кришталь.

Индексация пенсий

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита ПФР. В начале октября президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы поддержал лидера "Справедливой России" Сергея Миронова, который поднял тему справедливой индексации пенсий. Как сообщил ТАСС Миронов по итогам встречи, глава государства дал поручение кабмину подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам. Фракция "Единая Россия", в свою очередь, также подготовила предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам, они были направлены в правительство РФ.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов по итогам прошедшей встречи либерал-демократов с министром финансов Антоном Силуановым сообщил, что Минфин пока не готов поддержать предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров, так как приоритетом остается индексация пенсий тех, кто не работает, выше уровня инфляции.