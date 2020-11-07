Товарооборот России и Китая за январь - октябрь сократился на 2,3%

ПЕКИН, 7 ноября. /ТАСС/. Товарооборот России и Китая за первые десять месяцев текущего года сократился в годовом исчислении на 2,3%, составив $88,195 млрд. Об этом говорится в опубликованном в субботу докладе Главного таможенного управления КНР.

Китайский экспорт в РФ в январе - октябре вырос на 0,9% и составил около $40,611 млрд. Импорт российских товаров и услуг в Китай сократился на 4,8%, до $47,583 млрд.

Только в октябре объем торговли между двумя странами составил $9,352 млрд. При этом экспорт КНР в РФ достиг $4,724 млрд, импорт российских товаров в Китай составил $4,627 млрд.

Товарооборот между РФ и КНР по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг 69,52 млрд долларов. В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8%, до 84,07 млрд, в 2018-м - на 27,1%, превысив 107 млрд, а в 2019 году - на 3,4%, до 110,75 млрд долларов.

Внешний торговый оборот

Внешний торговый оборот Китая за первые десять месяцев текущего года сократился на 0,8%, составив $3,712 трлн. Как следует из данных, опубликованных на сайте ведомства, экспорт страны в январе - октябре вырос в годовом исчислении на 0,5%, до $2,048 трлн. Импорт сократился на 2,3%, до $1,664 трлн.

В октябре объем внешней торговли Китая составил $415,922 млрд. При этом экспорт достиг $237,182 млрд, импорт составил $178,739 млрд.

В 2016 году суммарный товарооборот Китая сократился на 6,8%, до $3,68 трлн. По итогам 2017 года этот показатель увеличился на 11,4% в годовом выражении, до $4,11 трлн. В 2018 году объем торговли КНР с другими странами вырос на 12,6%, до $4,62 трлн, в 2019 году - сократился на 1%, до $4,57 трлн.

Товарооборот c США

Товарооборот между Китаем и США в первые десять месяцев текущего года вырос на 1,9% в годовом выражении и достиг $457,753 млрд, говорится в докладе Главного таможенного управления КНР.

Согласно документу, экспорт Китая в США вырос на 1,6%, до $353,85 млрд. Импорт американской продукции в КНР вырос на 3,3%, до $103,903 млрд.

Только в октябре объем торговли между Китаем и США составил $56,286 млрд. При этом экспорт КНР в Соединенные Штаты достиг $43,83 млрд, импорт американских товаров в Китай составил $12,455 млрд.

По итогам прошлого года объем торговли Китая и США составил $541,22 млрд, что на 14,6% ниже показателя 2018 года. При этом экспорт из КНР в Соединенные Штаты снизился на 12,5%, до $418,5 млрд. Импорт американских товаров в КНР сократился на 20,9%, до $122,7 млрд. Отрицательное сальдо США в торговле с Китаем по итогам 2019 года составило $295,78 млрд, сократившись на 8,6% в годовом выражении.