Ульяновские власти до конца года закупят 70 новых автобусов на метане

УЛЬЯНОВСК, 7 ноября. /ТАСС/. Первая партия из 57 новых пассажирских автобусов на газомоторном топливе, которые выйдут на маршрут в Ульяновской области, уже прошла процедуру закупки, всего до конца года будут куплены 70 автобусов. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Сергей Морозов.

"В этом году планируем приобрести 70 новых автобусов, работающих на газомоторном топливе - метане. Его использование на транспорте - это одно из приоритетных направлений нашей работы", - сказал собеседник агентства.

Морозов отметил, что машины включены в производственную программу завода "Симаз", часть уже передана перевозчикам для введения в маршрутную сеть Ульяновска.

Губернатор добавил, что Ульяновская область участвует в реализации государственной программы "Развитие энергетики" в части строительства объектов заправки метаном и переоборудовании транспортных средств. "Использование природного газа в качестве моторного топлива позволяет в несколько раз снизить вредные выбросы от работы транспорта в атмосферу. Сейчас в регионе работает семь объектов заправки природным газом, три из них построены в 2019 году, в этом году введут в эксплуатацию еще один", - пояснил он.

По словам Морозова, поддержка также будет оказана владельцам транспортных средств, которые решили использовать метан в качестве моторного топлива и переоборудовать свои автомобили. "На эти цели из областного бюджета выделяются субсидии", - сказал он.

В 2019 году началась реализация региональной программы по обновлению подвижного состава общественного транспорта. "Итогом стала закупка в 2019 году 100 единиц автобусов, 88 из которых марки завода "Симаз" и 12 автобусов марки "ПАЗ". Сейчас они курсируют на маршрутах городов Ульяновска, Димитровграда, Инзы, а также на межмуниципальных направлениях", - пояснил Морозов.