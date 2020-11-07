В КЧР планируют привлечь более 3 млрд инвестиций в сферу АПК и туризма

ЧЕРКЕССК, 7 ноября. /ТАСС/. Инвестиции в размере более 3 млрд рублей на проекты в области туризма, сельского хозяйства и промышленности планируется привлечь в Карачаево-Черкесию, сообщила ТАСС президент региональной Торгово-промышленной палаты Диана Хубиева.

"В настоящее время на рассмотрении и стадии подготовки заявки в КРСК находятся пять проектов с инвестиционной емкостью более 3 млрд рублей", - сказала Хубиева.

По ее словам, реализация данных инвестпроектов из сферы туризма, сельского хозяйства, а также пищевой и перерабатывающей промышленности позволит создать в регионе до 500 новых рабочих мест.

Ранее первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич отметил, что Минэкономразвития РФ заинтересовано в приходе в Северо-Кавказский федеральный округ крупных инвесторов, которые будут развивать здесь современные производства. Он отметил, что необходимо наладить взаимодействие между крупными компаниями, приходящими в регион, и местными производителями, которые могут быть, в том числе, поставщиками сырья для новых перерабатывающих производств.