Аналитики зафиксировали резкий рост интереса россиян к валюте накануне выборов в США

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Аналитики банка "Русский стандарт" зафиксировали резкий рост покупок долларов и евро в преддверии президентских выборов в США. Так, относительно первой декады октября интерес россиян к американским долларам вырос на 35%, а евро - на 11%, говорится в имеющимся в распоряжении ТАСС исследовании банка.

"В конце октября аналитики отметили повышение спроса на валютообмен на фоне роста курса доллара в преддверии предстоящих президентских выборов в Америке. По данным банка "Русский стандарт", с 26 по 30 октября среднедневное количество покупок долларов клиентами выросло на 35%, а евро - на 11% относительно первой декады октября", - сообщается в исследовании.

Вместе с тем пики роста курсов иностранных валют пришлись именно на последние дни месяца, как раз в преддверии американских выборов, указал в исследовании директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко. "По нашим прогнозам, в ноябре высокая волатильность национальной валюты сохранится до снижения темпов распространения пандемии и до начала массового вакцинирования населения. При победе Джозефа Байдена на президентских выборах повышается риск принятия новых санкционных мер. Торговый диапазон в ноябре: USD/RUB - 75-85, а EUR/RUB - 88-98", - отметил Тимошенко.

Кроме того, согласно данным "Русского стандарта", в минувшем месяце сохранился тренд на рост суммы одной операции с долларами и евро. Так, в октябре 2020 года он составил 84 742 рубля, показав рост на 7% относительно сентября и на 61% относительно января. Однако самый высокий средний чек валютообмена за 10 месяцев этого года пришелся на апрель, достигнув 97 047 рубля.

Несмотря на повышенный интерес россиян к покупке иностранной валюты накануне американских выборов, в целом в октябре клиенты "Русского стандарта" чаще продавали доллары и евро. Кроме того, в минувшем месяце не утратил свою актуальность тренд на превалирующий интерес к долларам. Европейская валюта проигрывает в востребованности у россиян - число ее "октябрьских" покупок клиентами на 55% меньше чем доллара, а продаж - на 48%, отметили аналитики банка.

В рамках исследования аналитики "Русского стандарта" сравнили октябрьские объемы, средние чеки и количество всех валютообменных операций клиентов банка с данными предыдущих месяцев 2020 года.