Роскачество проверило шоколад

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Весь проверенный Роскачеством шоколад является качественным и безопасным. Об этом говорится в сообщении организации.

Роскачество провело новое исследование молочного шоколада семи торговых марок: "А. Коркунов", "Аленка", "Спартак", Bonvida, Milka, Alpen Gold и "ВкусВилл". Две марки - Bonvida и "ВкусВилл" - новички рейтинга, шоколад этих брендов ранее не исследовался.

"По итогам исследования 2020 года все семь товаров являются качественными и безопасными", - сообщили в Роскачестве.

Проверка показала, что по итогам исследования 2020 года эквивалентов и заменителей масла какао в составе шоколада не выявлено. В Роскачестве напомнили, что в настоящем молочном шоколаде из 100% продукта должно быть как минимум: 25% какао, 12% сухого обезжиренного остатка молока и 2,5% молочного жира. Кроме того, массовая доля жира в продукте должна быть не менее 25%. Все исследованные образцы по этим показателям соответствуют требованиям стандарта Роскачества.

Как сообщают эксперты, в ходе исследования было установлено, что больше всего молока и меньше всего сахара содержится в шоколаде "А. Коркунов", самый "жирный" шоколад - опять же "А. Коркунов" (массовая доля жира составила 50,8%); самые сладкие шоколадки: Milka и Alpen Gold, которые к тому же являются наименее "жирными"; в шоколаде "Аленка" больше всего какао - 37%. По данным Роскачества, Alpen Gold является самым бюджетным шоколадом, "А. Коркунов" - самым дорогим согласно закупочной стоимости образцов.

Белорусский шоколад

По результатам исследования 2016 года у экспертов Роскачества возникли замечания к белорусскому шоколаду "Спартак". Его вкус и запах были несвойственны молочному шоколаду, потому что доля молочного жира тогда составила всего 1,4 % в то время, как по ГОСТу доля жира должно быть не менее 2,5%. Скорей всего, для изготовления использовалось сухое обезжиренное молоко.

Как сообщили в организации, производитель внимательно отнесся к результатам экспертизы Роскачества и исправил абсолютно все недочеты. В Роскачестве также отметили, что в исследовании молочного шоколада 2016 года у нескольких товаров вообще не оказалось молочного жира, а содержание сухого обезжиренного молока было крайне низким, что не свойственно для настоящего молочного шоколада. Среди шоколада, исследованного в 2020 году, подобных проблем не выявлено.

Кроме натурального какао и молока, в шоколаде ценится степень измельчения. Чем она выше, тем изысканней вкус шоколада, считают эксперты. "Степень измельчения влияет на органолептические характеристики шоколада. ГОСТ устанавливает степень измельчения не меньше 92% - это значит, что частиц размером не более 35 микрометров в шоколаде должно быть как минимум 92%. Чем больше таких мельчайших частиц, тем лучше раскрывается вкус, тем более обволакивающая консистенция у шоколада. Стандартом Роскачества установлены опережающие требования к степени измельчения - не менее 98%", - объясняет начальник отдела испытаний департамента исследований Роскачества Данила Чернышов, слова которого приводятся в сообщении.

По степени измельчения превышает требования ГОСТа, но немного не дотягивается до опережающих требований Роскачества, шоколад торговых марок: Milka, Alpen Gold и "ВкусВилл".