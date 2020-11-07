В Wildberries отметили многократный рост спроса на товары для хобби в России

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Спрос на товары для хобби за время пандемии в России с апреля по октябрь вырос многократно на фоне снижения социальной активности. Об этом говорится в исследовании Wildberries, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Из-за снижения социальной активности во всем мире отмечается рост интереса к товарам для "домоседов", - сообщили в компании.

Активнее всего товары для "домашних хобби" в апреле-октябре покупали жители Московского региона, которые приобрели 1,9 млн таких товаров - это на 470% больше, чем в прошлом году.

"Одним из наиболее популярных у россиян хобби стало моделирование. Время, свободное от активной социальной жизни, жители нашей страны проводят за созданием миниатюрных фигурок техники, кораблей и зданий. Спрос на сборные модели с апреля по октябрь вырос в три раза год к году", - отмечает площадка. Чаще всего в этот период для самостоятельной сборки покупатели приобретали модели средневекового одномачтового парусного корабля с комплектом персонажей в исторических костюмах, модели советского танка "ИС-2", модели европейского охотничьего домика XII века, модели военного вертолета "Черная акула" и наборы для сборки интерьера в стиле скандинавский лофт.

Другие увлечения

В Wildberries также отмечают несезонный для периода с апреля по октябрь рост спроса на железные дороги (рост продаж в штуках в годовом сопоставлении в два раза), которые чаще всего приобретают в качестве подарка к новогодним праздникам.

"Еще одним хобби россиян стали шитье и вязание. Спрос на наборы для шитья вырос в четыре раза год к году, на лекала для кроя ткани - в 16 раз, на игольницы - в восемь раз, а на карандаши для ткани - в семь раз. В апреле-октябре продажи спиц для вязания в штуках по сравнению с прошлым годом увеличились в девять раз, крючков - в семь раз, пряжи - в шесть раз, а наборов для вязания - в пять раз", - отмечает площадка.

С апреля по октябрь жители страны также посвящали свободное время творчеству, приобретая холсты (рост продаж в штуках в 18 раз год к году), мольберты (в четыре раза), краски (в 10 раз), альбомы для творчества (в 15 раз), кисти (в 17 раз), пастель (в восемь раз) и художественные фартуки (в четыре раза). Глину для лепки с апреля по октябрь стали приобретать в 12 раз чаще, ткани для рукоделия и картины по номерам - в 11 раз, алмазные мозаики - в 10 раз, а наборы для выжигания по дереву - в четыре раза.