Лукашенко прибыл на БелАЭС для участия в церемонии запуска первого блока

МИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу прибыл на БелАЭС в городе Островце Гродненской области, где, как ожидается, даст команду на подъем электрической мощности ее первого энергоблока до 400 МВт. Об этом сообщило агентство БелТА.

"Лукашенко ознакомится с объектами БелАЭС, в том числе посетит здание управления первого энергоблока, где, как планируется, даст разрешение на подъем электрической мощности энергоблока (до 400 МВт) в соответствии с этапной программой", - говорится в сообщении. Президенту доложат о ходе работ по вводу станции в эксплуатацию, ее интеграции в экономику страны и перспективах сотрудничества страны с российской госкорпорацией "Росатом". Ожидается, что глава государства также посетит митинг с участием представителей коллектива и строителей БелАЭС.

Строительство АЭС идет по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). В августе в активную зону реактора первого блока атомной станции загрузили тепловыделяющие сборки с ядерным топливом, что означает начало физического пуска БелАЭС. 3 ноября первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, в субботу пройдет официальная церемония, посвященная началу работы первого блока. Ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС запланирован на начало 2021 года. По планам белорусских властей, ввод второго блока должен произойти в 2022 году.

Власти страны ранее сообщали, что ежегодно БелАЭС будет производить порядка 18 млрд кВт/ч. Запуск атомной станции позволит замещать около 4,5 млрд куб. м природного газа в год.