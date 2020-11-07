Кабмин утвердил дорожную карту трансформации делового климата для новых видов бизнеса

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил дорожную карту трансформации делового климата (ТДК) "Новые виды предпринимательской деятельности, основанные на внедрении передовых технологий". Об этом в субботу сообщила пресс-служба правительства.

"В документ вошли мероприятия по совершенствованию нормативной базы. Они позволят устранить препятствия для использования новаций в медицине, образовании, финансовом секторе, автотранспорте, воздушных перевозках. Так, госорганам поручено подготовить решения, которые ускорят регистрацию лекарств за счет проведения пострегистрационных исследований. Такой механизм будут применять в тех случаях, когда промедление может негативно сказаться на здоровье людей", - говорится в сообщении.

В сфере автотранспорта предлагается изменить порядок работы с навигационной информацией, установить регламент сбора больших данных и формирования электронных путевых листов, что позволит запустить ряд новых услуг. Предложен комплекс мер, которые простимулируют использование экологически чистого транспорта.

Дорожная карта также содержит предложения по ограничению госзакупок иностранных беспилотников и внедрению зеленых технологий в торговое мореплавание. В финансовом секторе госорганам поручено усовершенствовать закон об инвестиционном товариществе, что обеспечит приток средств в технологическое предпринимательство. "Планируется снять ограничения по предельному сроку действия и количеству участников договора и сбалансировать налогообложение", - отмечается в сообщении.

По каждому направлению работы подготовят нормативные акты, основную часть которых планируется принять в 2021 году. Реализация данного проекта упростит инвестирование в передовые отрасли и "избавит высокотехнологичный бизнес от излишних барьеров".

Позиция Минэкономразвития

"Повышение инновационной активности организаций является одним из ключевых направлений работ Минэкономразвития для повышения инновационного потенциала страны. Во всем мире высокотехнологичные компании испытывают потребности в различных формах поддержки со стороны государства. Одной из таких форм и выступает трансформация делового климата. Кроме этого, результаты, заложенные в дорожной карте, приведут к созданию новых рынков и развитию смежных с ними сфер", - прокомментировала замминистра экономического развития РФ Оксана Тарасенко.

Основное внимание и фокус в новой "карте" уделяется развитию и продвижению новаций транспорта, транспортной логистики, человеко-машинных коммуникаций, автоперевозок грузов и пассажиров. Кроме того, сделан акцент на развитии электротранспорта и электрозарядной инфраструктуры. Создание единого подхода к формированию системы регулирования электротранспорта и инфраструктуры для него нацелено на преодоление основного барьера для развития электромобилей - отсутствие развитой, доступной и широкой сети распространения электрозарядных станций. Большую важность представляет также мероприятие по ускоренной регистрации лекарственных препаратов.

Ранее правительство РФ постановлением № 441 от 3 апреля 2020 уже установило возможность временной регистрации лекарственных препаратов при не законченных клинических исследованиях на условиях их завершения и получения последующей постоянной регистрации. Постановление позволило дать доступ к препаратам широким слоям населения, когда ввоз иностранных медикаментов ограничен или не возможен, а замены нет.

В новость были внесены изменения (12:13 мск) - добавлены подробности.