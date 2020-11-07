Всемирный банк даст Украине $100 млн для подконтрольной части Донбасса

КИЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Украина получит от Всемирного банка (ВБ) финансирование в размере $100 млн на восстановление экономики подконтрольной Киеву части Донбасса. Об этом сообщил в субботу на своей странице в Twitter украинский президент Владимир Зеленский.

"Украина получит от Всемирного банка $100 млн на восстановление экономики и предпринимательства подконтрольных территорий на востоке", - написал Зеленский. Он поблагодарил президента ВБ Дэвида Мэлпаса и регионального директора по Белоруссии, Молдавии и Украине Арупа Банерджи и выразил мнение, что выделенный банком кредит является "поддержкой территориальной целостности Украины".

Украинский президент не сообщил сроки и условия выделения этого кредита Всемирным банком, а также на какие проекты он будет использован. Зеленский также не уточнил, входит ли этот кредит в состав ранее выделенных Всемирным банком займов или речь идет о новом пакете финансирования.

Всемирный банк в июне этого года удовлетворил просьбу правительства Украины и принял решение предоставить $350 млн для финансовой поддержки экономического восстановления страны. Средства, как уточняется, были выделены на поддержку реформ по укреплению земельного и кредитного рынков путем создания эффективного рынка сельскохозяйственных земель и урегулирования проблемных кредитов в государственных банках; поддержку демонополизации и антикоррупционных институтов, а также реструктуризацию газового сектора; усиление системы социальной защиты для поддержки пожилых людей, которые особенно уязвимы для коронавирусной инфекции.

В конце октября Владимир Зеленский заявил, что Украина потеряет финансовую поддержку Запада, в том числе лишится кредитов Всемирного банка, после решения Конституционного суда (КС) страны о признании не соответствующей основному закону значительной части норм закона "О предотвращении коррупции". Президент Украины внес в парламент законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей КС и отменить решение этого органа об изменениях в законе "О предотвращении коррупции".