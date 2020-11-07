Кабмин продлил срок исполнения обязательств по соглашениям о субсидиях на НИОКР

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ продлило срок исполнения обязательств по договорам, в рамках которых государством субсидируются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) производителям промышленной продукции. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила в субботу пресс-служба кабмина.

"Механизм субсидирования используется для стимулирования инновационной деятельности предприятий. Господдержка предоставляется на проведение НИОКР по современным технологиям для создания конкурентоспособной промышленной продукции. Претенденты на субсидии отбираются по конкурсу, с каждым заключается соглашение. Если компания не выполняет закрепленные в нем обязательства, субсидия подлежит возврату", - говорится в сообщении.

В этом году в связи с пандемией ряд компаний не смогли уложиться в отведенные сроки. Распоряжение, подписанное Мишустиным, позволит продлить срок исполнения соглашений еще на год в случае, если "обязательства не исполнены под влиянием внешних обстоятельств".

Данная норма распространяется на договоры, заключенные до 1 марта 2020 года со сроком окончания в период с 1 марта по 31 декабря.