РЖД зафиксировали попытку взлома "РЖД Бонус"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. РЖД обнаружили попытку взлома программы "РЖД Бонус"и предотвратили доступ к личным данным участников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"6 ноября зафиксирована попытка взлома программы лояльности "РЖД Бонус", в ходе которой злоумышленнику удалось получить доступ только к служебному файлу, содержащему в зашифрованном виде адреса электронной почты пользователей. Система безопасности предотвратила доступ к персональным данным участников. Инцидент не угрожает сохранности личных данных пользователей, а также баллов на счетах клиентов", - рассказали в компании.

В РЖД добавили, что провели защитные мероприятия, работоспособность программы лояльности будет восстановлена к вечеру 7 ноября. Сейчас ведется служебное расследование, по результатом которого будет принято решение о передаче материалов в правоохранительные органы. "В целях безопасности всем пользователям будет предложено сменить пароль при входе на сайт", - заключили в компании.

"РЖД Бонус" - программа лояльности для пассажиров компании, которая позволяет получать баллы за купленные билеты и потом использовать их для оформления проездных документов.