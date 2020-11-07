{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

РЖД зафиксировали попытку взлома "РЖД Бонус"

Как сообщили в компании, данные участников сохранены
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. РЖД обнаружили попытку взлома программы "РЖД Бонус"и предотвратили доступ к личным данным участников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"6 ноября зафиксирована попытка взлома программы лояльности "РЖД Бонус", в ходе которой злоумышленнику удалось получить доступ только к служебному файлу, содержащему в зашифрованном виде адреса электронной почты пользователей. Система безопасности предотвратила доступ к персональным данным участников. Инцидент не угрожает сохранности личных данных пользователей, а также баллов на счетах клиентов", - рассказали в компании.

В РЖД добавили, что провели защитные мероприятия, работоспособность программы лояльности будет восстановлена к вечеру 7 ноября. Сейчас ведется служебное расследование, по результатом которого будет принято решение о передаче материалов в правоохранительные органы. "В целях безопасности всем пользователям будет предложено сменить пароль при входе на сайт", - заключили в компании.

"РЖД Бонус" - программа лояльности для пассажиров компании, которая позволяет получать баллы за купленные билеты и потом использовать их для оформления проездных документов.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
Власти Москвы заявили, что пока не планируют закрывать ночные заведения
С 19 сентября в заведениях столицы, в том числе барах и ресторанах, введена система чекинов
Читать полностью