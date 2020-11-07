В Wildberries отреагировали на жалобы продавцов о принудительных скидках на товары

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российский маркетплейс Wildberries не навязывает своим компаниям-поставщикам участие в ноябрьской распродаже и не выставляет скидки в принудительном порядке, сообщили ТАСС в компании.

"Информация об обязательном участии в распродаже на Всемирный день шопинга не соответствует действительности. Участие в любой акции является добровольным - поставщики самостоятельно принимают соответствующие решения. В случае, если продавец не участвует в акции, то его товар временно становится недоступным для реализации в соответствии с правилами онлайн-платформы, чтобы не вводить в заблуждение потребителей, ожидающих скидки в дни крупных распродаж, исключить возможность злоупотребления акцией", - сообщили ТАСС в компании.

"Для нас и для покупателей важно, чтобы скидка на товар была реальной, а не фэйковой - мы следим за тем, чтобы не было обмана покупателей. В случае злоупотреблений товар снимается с продажи, а к продавцу применяются санкции вплоть до блокировки", - добавили в компании.

В этом году базовая скидка составляет 25%, информация об условиях распродажи была доведена до продавцов заранее через портал поставщиков и специальную рассылку, сообщили в Wildberries.

"Большая часть продавцов Wildberries поддерживает участие в акции, так как с каждым годом она демонстрирует все более высокие результаты. Так, в 2019 году во "Всемирном дне шопинга" на Wildberries приняли участие 2 млн россиян, который оформили 4 млн заказов, оборот продавцов вырос в два раза. В этом году мы ожидаем еще более успешных результатов - только за вчерашний день было оформлено 1,6 млн заказов. Таким образом, продавцы, которые принимают в ней участие, получат значительный рост оборота, а покупатели - широкий ассортимент и реальные скидки", - заключили в компании.

Ранее основатель бренда "Кофтеныши" Александр Блохин на своей странице в Facebook рассказал, что ретейлер самостоятельно вводит скидки на товары поставщиков для участия в распродаже. Кроме того, об этом 6 ноября написали "Ведомости", ссылаясь на трех поставщиков, которые сообщили, что ретейлер "установил требование для поставщиков по скидке в размере 25% на свои товары для участия в распродаже на маркетплейсе с 4 по 10 ноября".