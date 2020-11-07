Эксперт: РФ может стать одним из мировых центров концентрации технологического развития

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Потенциал России позволит ей стать "архипелагом" среди стран в условиях островизации развития технологий, которая будет усиливаться в ближайшие годы. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в ходе своей онлпайн-лекции в рамках открытия проектно-образовательного интенсива (акселератора) "Архипелаг 20.35".

"Первое, что мы ожидаем, это то, что мы называем сценарием островизации, когда возникает ряд крупных техноэкономических блоков, которые хотят "все свое". Первый остров с вероятностью 90% - это США, второй - Китай. С некоторой долей вероятности может появиться и остров или, как мы говорим, архипелаг Россия", - сказал Песков, говоря о перспективах 2020-х годов.

Он также не исключил появление подобных центров концентрации технологического развития в Европе. Песков также считает, что заметные успехи на этом пути могут сделать Португалия и Бразилия.

Спецпредставитель президента в своем прогнозе на ближайшее десятилетие отметил углубление технологической специализации стран, которая будет отражаться в национальных стратегиях государств.

"И они [государства] через призму своих национальных стратегий будут смотреть на любые решения по технологиям. Сфера образования становится одной из сфер, которая подпадает под прямое государственное регулирование, а сфера искусственного интеллекта - тем более. Сегодня мы видим, как контролируются практические все ключевые сделки, связанные с передачей технологий, как цензурируется распространение движков в сфере ИИ. К сожалению, эти тенденции будут только усиливаться", - заключил Песков.

Об интенсиве

Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 20.35", открывшийся в субботу, пройдет с 7 по 21 ноября в режиме онлайн. Цель события - формирование и акселерация команд, способных создавать и коммерциализировать проекты в области искусственного интеллекта и анализа данных. По подсчетам организаторов, в акселераторе примут участие более 2 тыс. человек. Для них организаторы подготовили образовательные программы по 26 направлениям развития технологий ИИ.

В число организаторов события входят Агентство стратегических инициатив, Фонд содействия инновациям, фонд "Сколково" и Университет НТИ "20.35". Партнерами интенсива выступают Минобрнауки и Минэкономразвития, правительство Москвы, Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы "Роснано", Российский квантовый центр, а также ряд вузов и компаний.