Правительство одобрило корректировки более 100 отраслевых законов по видам контроля

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ согласилось с поправками более чем в 100 отраслевых законов, касающихся видов контроля на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Предполагающий эти изменения проект федерального закона одобрен кабмином, говорится в размещенных в субботу на сайте правительства решениях, принятых на заседании 5 ноября.

Речь идет о проекте закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ". Правительство намерено внести его в Госдуму.

Проект разработан Минэкономразвития РФ. В пресс-службе министерства ранее сообщали, что по нему изменения "вносятся в более чем в 100 отраслевых законов по видам контроля (надзора)". В их числе федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", федеральный закон "О пожарной безопасности", федеральный закон "Об образовании в РФ", федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и многие другие законы, регламентирующие осуществление отдельных видов контроля. Поправками в них закрепляются наименования вида контроля (надзора) и определяется уровень публичной власти, на котором он осуществляется - федеральный, региональный и муниципальный. Также устанавливается предмет контроля.

Помимо этого, проект закона также упрощает процедуры лицензирования, предусмотренные федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности", который распространяется на 52 вида лицензирования. В частности, предусматривается сокращение сроков выдачи лицензий до 15-30 рабочих дней для отдельных видов лицензирования.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что кабмин создает новый механизм контроля и надзора, который будет внедрен во все отраслевое регулирование и затронет более 100 видов контроля на разных уровнях.

Закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ", который также называют контрольно-надзорным кодексом, закрепляет систему и порядок проведения контрольных (надзорных) мероприятий, устанавливает гарантии прав контролируемых лиц, а также вводит новые институты и инструменты, позволяющие снизить административную нагрузку на хозяйствующие субъекты. Он реализуется в рамках механизма "регуляторной гильотины" - реформы контрольно-надзорной деятельности в РФ.