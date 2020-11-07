Мини-вокзал в Черкизове стал первым строящимся в Москве ж/д вокзалом за 50 лет

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Новый мини-вокзал на базе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Черкизово" станет первым железнодорожным вокзалом, построенным в Москве за 50 лет. Об этом заявил начальник Московской железной дороги (МЖД) Михаил Глазков в эфире телканала "Россия-24" в субботу.

"Интересный проект, и, в принципе, это в Москве, наверное, за последние 50 лет первый железнодорожный вокзал, который строится", - сказал он.

Глазков отметил, что ежедневный пассажиропоток мини-вокзала составит порядка 2,5 тыс. человек.

"По всем требованиям железнодорожных вокзалов он будет относиться к малым железнодорожным вокзалам с пассажиропотоком порядка 2,5 тыс. [человек]", - сказал он.

По словам главы МЖД, строящийся вокзал обеспечит возможность единовременного пребывания на платформах около 200 пассажиров.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил журналистам, что на Южном и Восточном направлениях железной дороги назрела необходимость строительства новых железнодорожных вокзалов. Мини-вокзал будет выполнять роль транзитного хаба для движения поездов на восток и использовать третий путь на Московском центральном кольце (МЦК). Также он частично разгрузит Курский вокзал для присоединения его к МЦД-2 и будущего МЦД-4. На данный момент ведется строительство вестибюля с надземным переходом к платформе МЦК и двух пассажирских платформ для остановки поездов дальнего следования. Для их пропуска и будет задействован третий главный путь МЦК. Закончить строительство планируется в марте 2021 года.