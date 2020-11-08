Эксперт: добычу нефти на шельфе США могут снизить на треть из-за энергополитики Байдена

ТАСС, 8 ноября. Приоритеты США в энергетической политике после победы демократа Джозефа Байдена на президентских выборах в США будут радикально отличаться от взглядов пока действующего американского лидера Дональда Трампа, смещаясь от поддержки нефтегазового сектора в сторону климатической повестки и зеленой энергетики. Такое мнение приводится в отчете британской консалтинговой компании Wood Mackenzie.

С приходом Байдена Белый дом сфокусируется на цели привести к чистому нулю количество парниковых выбросов в США к 2050 году, также Соединенные Штаты могут вернуться в Парижское соглашение по климату, которое они покинули по инициативе Трампа, пишет в отчете вице-председатель WoodMac по американскому региону Эд Крукс.

По его словам, ключевыми для энергетической политики США при новом президенте по-прежнему будут рыночные факторы, но смена федерального правительства будет иметь очень серьезные последствия для отрасли.

Инфраструктура и экология

"Запрета на применение гидроразрыва пласта (основная технология, используемая при добыче сланцевой нефти и газа, прим. ТАСС) не будет. Но Байден пообещал прекратить раздачу новых лицензий на разработку нефтяных и газовых месторождений на государственных землях и морском шельфе. Для суши эта мера не будет иметь больших последствий, а для шельфовых проектов, напротив, они последуют", - отмечает он.

По его словам, если запрет на выдачу новых разрешений на добычу в акваториях будет реализован, то добыча нефти и газа на шельфе США к 2035 году может упасть на 30% по сравнению с тем, если процесс выдачи лицензий продолжится.

Кроме того, теперь санкционирование новых инфраструктурных проектов в нефтегазовом секторе со стороны государства будет рассматриваться с точки зрения последствий для экологии и климата. Это определенно создаст препятствия для строительства новых нефте- и газопроводов.

Наконец, Байден также пообещал ввести более жесткие экологические стандарты для автомобильного топлива на территории США, что может подстегнуть продажи электромобилей. "Если они будут введены, то к 2030 году на дорогах США будет ездить уже 4 млн электрокаров, что на 60% больше, чем, если бы действовали стандарты администрации Трампа", - подсчитали в WoodMac.

Впрочем, для спроса на топливо в США эти требования не будут иметь серьезного эффекта, так как даже 4 млн электромобилей - это всего лишь 1,5% от 275 млн авто, которые будут разъезжать по дорогам Америки к 2030 году.

Крукс также считает, что приход Байдена в Белый дом не приведет к снятию или смягчению нефтяных санкций против Ирана в ближайшем будущем. "Несмотря на его обещание пересмотреть подход к отношению с Ираном, реальные переговоры о возобновлении ядерной сделки с Тегераном, которая была разорвана по инициативе Трампа, вряд ли начнутся раньше июня 2021 года, когда в Иране пройдут выборы. И нет никакой гарантии, что две страны смогут достичь договоренностей", - заключил эксперт.