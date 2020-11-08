Онлайн-акция на площадке Tmall в Китае позволила продать товаров из РФ на $1,8 млн

ШАНХАЙ, 8 ноября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Длившаяся менее часа специальная онлайн-акция по продвижению российских товаров на китайской платформе Tmall (принадлежит Alibaba) позволила производителям продать товаров на 12,3 млн юаней (около $1,8 млн). Ее трансляция в сети состоялась в субботу вечером в Шанхае из временной студии на крыше одного из офисных зданий на знаменитой набережной Вайтань.

Продвижение российских товаров в ходе этой акции, организованной Медиакорпорацией Китая совместно с посольством РФ в КНР, состоялось в рамках проходящей в Шанхай третьей Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE). Среди предлагавшихся покупателям товарных позиций были российские конфеты, мороженное, зубная паста, краска для волос и натуральная косметика.

Интерес к представленной продукции, как показали торги, оказался высоким. Принявшие участие в акции российские производители менее чем за один час, отведенный в трансляции на товары из РФ, продали всю продукцию, подготовленную для торгов. При этом все складские запасы российских конфет были проданы за первые три секунды с момента начала лайфстрима, за такое же время было реализовано и все мороженное, подготовленное для продажи, сообщили журналистам организаторы акции, итоги которой были подведены платформой Tmall в воскресенье.

"Сегодня в рамках Шанхайской импортной выставки состоялся организованный Медиакорпорацией Китая совместно с посольством России в Китае "стриминг" по продаже российских товаров, представленных на китайском рынке. Хотя я и следил за трансляцией в прямом эфире, мне не удалось приобрести товара с родины. И это не удивительно, ведь, как мне сказали, российские товары оказались столь популярны у китайской аудитории, что были распроданы в считанные секунды. Надеюсь, что подобных мероприятий в будущем станет больше, ведь они не только способствуют росту торговых связей, но и ближе знакомят народы двух стран с культурой и традициями друг друга", - говорится в предоставленном журналистам посольством РФ в КНР комментарии посла Андрея Денисова по итогам проведенных торгов.

Основной драйвер

Рынок онлайн-торговли с учетом того, что общее число пользователей интернета в Китае превысило уже 900 млн человек, становится одним из основных драйверов как наращивания внутреннего потребления, так и развития международной торговли. В Китае существует огромный потребительский рынок, имеется большое количество предприятий и технологий, задействованных в сфере онлайн-торговли, интерес к возможностям которой значительно вырос в условиях пандемии COVID-19.

Активными пользователями различных платформ, предлагающих продажу товаров в режиме онлайн в Китае, согласно официальным данным, являются свыше 700 млн человек. В глобальный список самых крупных китайских площадок электронной торговли входят такие компании, как Alibabа, онлайн-ритейлер JD.com, а также Pingduoduo. Онлайн-продажи обеспечивают в настоящее время порядка 24,3% от общего объема розничной торговли в Китае. В 2019 году общий объем электронной коммерции, включая розничные онлайн-продажи, в Китае превысил 34,8 трлн юаней (около $5,2 трлн). За первые три квартала, согласно официальным данным, объем розничных онлайн-продаж вырос на 9,7% и превысил 8 трлн юаней ($1,2 трлн).