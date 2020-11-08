Ульяновск до конца года получит еще 13 новых трамвайных вагонов "Львенок"

УЛЬЯНОВСК, 8 ноября. /ТАСС/. Партия из 13 новых трамваев "Львенок" поступит в Ульяновск до конца года. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Сергей Морозов.

"Результатом дальнейшего обновления пассажирского транспорта стало приобретение 29 новых трамваев "Львенок", производителем которого является Невский завод электрического транспорта. 16 из них уже поступили в Ульяновск, остальные 13 прибудут до конца года", - сказал собеседник агентства.

Морозов добавил, что лично оценил удобство вагона. "Львенок" полностью низкопольный, имеет широкие дверные проемы, эргономичный интерьер, комфортные сидения и климат-контроль, оснащен USB-зарядниками. В вагоне 34 места для сидения, интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации", - пояснил он.

Губернатор добавил, что в 2021 году в рамках программы по обновлению подвижного состава для левобережной части Ульяновска будут приобретены новые троллейбусы. "Это должна быть новейшая модель электротранспорта, которая ничем не уступит по комфорту "Львятам", - отметил Морозов.