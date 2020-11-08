СМИ: Хайнань сделает глобально доступными услуги традиционной китайской медицины

ХАЙКОУ, 8 ноября. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань планируют обеспечить доступ жителей всех стран к услугам традиционной восточной медицины путем отраслевой модернизации, развития комплексных программ с участием профессиональных клиник и лучших туристических агентств. Об этом сообщил портал "Чжунго синьвэньван".

По его данным, на днях администрация острова опубликовала "Комментарии к практическим мерам по сохранению и инновационному развитию традиционной медицины на территории Хайнаньского порта свободной торговли" - документ, в котором перечислены ключевые критерии новой политики регионального правительства по созданию системы современных услуг в сфере здравоохранения, ориентированных как на внутреннего, так и на внешнего потребителя.

Согласно плану, к 2022 году все уездные клиники традиционной медицины Хайнаня должны выбрать узкую сферу специализации, создать как минимум по одному отделению, которое будет заниматься предоставлением высокопрофессиональных услуг, например в области иммунологии (дерматологии, гинекологии, дерматологии, онкологии и т. д.). Кроме того, все главные больницы острова должны создать подразделения, предлагающие особые курсы по реабилитации пациентов.

"Одновременно в провинции планируется создать инновационные туристические продукты с акцентом на восточную медицину, - уточняется в комментариях, распространенных местной администрацией. - В связи с развитием на Хайнане особой зоны потребления будет сформирована новая модель оздоровительного туризма".

Как следует из документа, власти намерены стимулировать строительство санаториев при государственных клиниках, поощрять сотрудничество турфирм с медучреждениями для продвижения традиционной китайской медицины на внутреннем и зарубежных рынках.

Формирование Хайнаньской зоны свободной торговли предусматривает развитие целого ряда направлений, в том числе сферы здравоохранения. Для этого правительство собирается активно привлекать передовые иностранные технологии и опытных зарубежных специалистов. На острове создаются объекты медицинского туризма, в развитие которых вложены миллиарды долларов. К программе привлекаются клиники как китайской, так и западной медицины, предоставляющие оздоровительные услуги международного класса.