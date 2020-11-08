МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил стратегию развития станкоинструментальной промышленности до 2035 года, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства.

"Объем производства станкоинструментальной продукции к 2035 году должен вырасти в 2,4 раза по сравнению с 2019 годом и достичь 79,5 млрд рублей. Такой показатель заложен в стратегии развития отрасли, утвержденной председателем правительства Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении.

Стратегия также устанавливает целевой объем экспорта отрасли, который через 15 лет должен увеличиться в 2,6 раза и составить 16,5 млрд рублей. Кроме того, документ задает показатели по локализации производства станков в 70% и изготовлению комплектующих в объеме 11,1 млрд рублей.

Чтобы достичь этих целей, планируется стимулировать спрос, формировать условия для притока инвестиций в научные исследования, интегрировать российских производителей в мировые цепочки поставок, а также повышать производительность труда и улучшать кадровое обеспечение, говорится в сообщении кабмина. Отмечается также, что в нынешнем году уже приняты меры для решения поставленных задач: в частности, запущена программа субсидирования производителей, предоставляющих скидки своим клиентам. Полный перечень мероприятий по реализации стратегии должен быть подготовлен в течение девяти месяцев.

Документ также обозначает перспективные направления развития станкостроения, в числе которых использование промышленных роботов, изготовление деталей по трехмерным моделям и внедрение интернета вещей в производственные процессы. Для распространения этих направлений планируется сформировать комфортные регуляторные условия.

Реализация стратегии обеспечит рост производства со средним темпом на уровне 5,7% в год, повысит конкурентоспособность станкоинструментальной отрасли и позволит российским компаниям укрепить свои позиции на мировых рынках, подчеркивается в сообщении.