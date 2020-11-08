Якутия для выхода из кризиса намерена готовить кадры для строительства и развивать бизнес

ЯКУТСК, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Якутии разработали план для восстановления занятости жителей региона и их доходов, чтобы выйти из кризиса с наименьшими потерями. В частности, планируется производить адресные денежные выплаты, развивать малое и среднее предпринимательство и готовить собственные кадры для строительной отрасли, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Чтобы выйти из кризиса с наименьшими потерями правительством республики был разработан план действий по обеспечению восстановления занятости и доходов населения. Этот план позволит приступить к проведению долгосрочных структурных изменений в экономике и к концу следующего года по нашим прогнозам мы должны выйти на рост ВВП не менее 3,5%, выйти к устойчивому росту реальных доходов населения и снижению безработицы. У нас безработица начала расти в период пандемии, и мы должны выйти на тот уровень, который у нас был до кризиса", - цитирует пресс-служба первого заместителя министра экономики региона Данила Саввинова.

План выделяет семь основных направлений, в том числе будут реализованы такие федеральные инициативы, как социальные казначейства, в котором будут аккумулированы все социальные выплаты, адресные денежные выплаты, создание экосистемы для комфортной работы, развитие малого и среднего предпринимательства, трансформация в части делового климата и в части строительства. Саввинов отметил, что регион в основном использует в строительной сфере приезжих работников, поэтому план предусматривает подготовку собственных кадров. Служба занятости должна сформироваться по аналогии кадровых агентств.

"Мы сейчас также работаем над таким документом как программа борьбы с бедностью. У нас основное бедное население сосредоточено в сельских населенных пунктах, где отсутствуют предложения по работе. В этой части у нас меняются подходы по субсидированию сельского хозяйства. Такая инициатива как поддержка личных подсобных хозяйств нашла отражение в программах по восстановлению экономики и по борьбе с бедностью", - отметил Саввинов.