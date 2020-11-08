В Минэнерго Белоруссии заявили, что переизбытка электроэнергии после ввода БелАЭС не будет

МИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Переизбытка электроэнергии после ввода в строй Белорусской АЭС в стране не будет, заявил в воскресенье министр энергетики Виктор Каранкевич.

"Нет складирования электрической энергии, это неразрывный процесс: произвели ровно столько, сколько потребили", - цитирует слова Каранкевича агентство БелТА.

Министр энергетики Белоруссии отметил, что с учетом ввода БелАЭС "потенциал производства электрической энергии возрастет". На уровне правительства утвержден межотраслевой комплекс мер по увеличению электропотребления реальным сектором экономики. К концу 2025 года или в 2026-м после реализации всех этих проектов объем потребления электрической энергии увеличится на 2,7 млрд киловатт-часов.

Министр отметил, что сейчас реализуется проект по строительству электрокотлов для отопления городов суммарной установленной мощностью 916 МВт. "До конца года все эти электрокотлы будут установлены. - отметил Виктор Каранкевич, добавив, что благодаря этому будет производиться тепло в первую очередь на отопление больших населенных пунктов. "Порядка 1,7 млрд киловатт-часов электрической энергии планируется использовать именно на эти цели. То есть это 10% от всей производимой электрической энергии от атомной электростанции", - отметил он.

Власти Белоруссии создали определенные стимулы и для развития электрических автомобилей, добавил министр. В частности, очень интенсивно развивается электрозарядная инфраструктура. "Мы уже к 2020 году должны выйти на 400 электрозарядных станций в целом по стране, которые будут установлены, к концу 2021 года - более 600 электрозарядных станций будут установлены по стране. Если в прошлом году электромобили в целом в стране потребили 2 млн киловатт-часов, то в 2020 году будет значительное увеличение. Прогнозируются цифры до 12 млн киловатт-часов", - сказал он.

Виктор Каранкевич подчеркнул, что атомная электростанция строится для нужд Белоруссии, электрическая энергия в первую очередь будет потребляться внутри страны. "В то же время белорусская энергосистема готова обеспечить поставку электрической энергии и за пределы страны по конкурентным ценам, если такая потребность возникнет", - сказал он.

Строительство АЭС

Строительство АЭС ведется рядом с городом Островец в Гродненской области по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Во вторник в объединенную энергосистему Белоруссии был включен первый энергоблок БелАЭС.

В ответ Литва и Латвия заявили о прекращении закупок электроэнергии в Белоруссии. Аналогичные меры обещали принять власти Эстонии. Литва считает, что проект БелАЭС осуществлялся с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Латвия и Эстония поддерживают позицию Вильнюса.