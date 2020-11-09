Счетная палата заявила, что расходы бюджета в четвертом квартале составят 8,7 трлн рублей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета в четвертом квартале 2020 года без учета трансферта из ФНБ в ПФР и взноса Минстроя РФ составят 8,7 трлн рублей, что на 18,4% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Об этом говорится в оперативном докладе об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь - сентябрь 2020 года, подготовленном Счетной палатой.

"Исходя из объема исполненных расходов на 1 октября 2020 года и бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной росписью с изменениями в объеме 23 трлн 734,2 млрд рублей, расходы в четвертом квартале 2020 года должны составить 8 трлн 746,2 млрд рублей. При этом в четвертом квартале 2019 года планируемый объем расходов составлял 7 трлн 387,2 млрд рублей, фактическое исполнение - 6 трлн 266,2 млрд рублей", - говорится в докладе.

По данным Счетной палаты, с учетом планируемого предоставления из ФНБ бюджетных ассигнований в ПФР и имущественного взноса Минстроя России в размере 991,4 млрд рублей, расходы в четвертом квартале 2020 года должны составить 7 трлн 754,8 млрд рублей.

Ведомство отмечает, что объем сводной бюджетной росписи с изменениями по состоянию на 1 октября 2020 года составил 23 трлн 734,2 млрд рублей и превысил утвержденный ранее объем расходов на 4 трлн 68,2 млрд рублей.

Средства ФНБ

Объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), направленных на поддержку экономики в связи с распространением коронавируса, составил 1 трлн 570,1 млрд рублей.

"Из резервного фонда правительства РФ в соответствии со сводной росписью выделено 2 трлн 312,6 млрд рублей, из которых, по экспертной оценке Счетной палаты, 1 трлн 570,1 млрд рублей, или 67,9%, направлены на решение вопросов финансового обеспечения мероприятий по предотвращению влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции", - говорится в докладе.

Ранее сообщалось, что Минфин в 2020 году потратит на поддержку российской экономики около 2 трлн рублей из ФНБ.

Доходы бюджета

Объем доходов федерального бюджета в январе - сентябре 2020 года снизился на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 13,2 трлн рублей. "В январе - сентябре 2020 года объем доходов федерального бюджета составил 13 трлн 216 млрд 112,7 млн рублей, или 64,2% прогнозируемого общего объема доходов, утвержденного Федеральным законом № 380-ФЗ. По сравнению с январем - сентябрем 2019 года объем доходов уменьшился на 1 трлн 818 млрд 609,6 млн рублей, или на 12,1%", - говорится в докладе.

На объем поступлений доходов в федеральный бюджет наряду с макроэкономическими условиями оказали влияние изменения, внесенные в законодательство Российской Федерации в части введения новых налогов, увеличения налоговых ставок, в том числе в рамках продолжения налогового маневра в нефтегазовой отрасли, увеличения объема налоговых льгот и иных преференций в нефтегазовой отрасли, а также разовые факторы, в том числе поступление в апреле текущего года части дохода, полученного Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций ПАО "Сбербанк России".

Резервный фонд

Объем резервного фонда правительства на 1 октября 2020 года составил 1,69 трлн рублей против 203 млрд рублей годом ранее. "По состоянию на 1 октября 2020 года объем резервного фонда правительства Российской Федерации составляет 1 трлн 691 млрд 142,6 млн рублей, на 1 октября 2019 года - 203 млрд 186,5 млн рублей", - говорится в докладе.

Ранее сообщалось, что правительство поручило Минфину внести изменения в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год и увеличить резервный фонд правительства на 2,49 млрд рублей.