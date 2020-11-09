В Счетной палате рассказали, когда ситуация на рынке труда начнет улучшаться

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Ситуация на рынке труда может начать улучшаться к концу года при восстановлении реального сектора экономики. Об этом говорится в оперативном докладе об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь - сентябрь 2020 года, подготовленном Счетной палатой.

"По состоянию на конец сентября можно говорить о стабилизации ситуации на рынке труда. При сохранении благоприятных тенденций в экономике и текущего уровня карантинных мер, ситуация на рынке труда к концу года начнет улучшаться. Этому будет способствовать продолжающееся, хоть и медленное, восстановление реального сектора", - говорится в приложении к докладу.

Ведомство отмечает, что в третьем квартале 2020 года численность занятых в экономике, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сократилась почти на 2 млн человек, а в целом в январе - сентябре составила 70,6 млн человек. Одновременно численность безработных стабильно увеличивалась и к августу достигла 4,8 млн человек, уровень безработицы составил 6,4%. По данным Счетной палаты, в сентябре численность безработных снизилась, хотя и несущественно - на 31,4 тыс. человек, а уровень безработицы составил 6,3%.