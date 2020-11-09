Счетная палата: проект по созданию промзоны РФ в Египте не будет реализован в 2020 году

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Проект по созданию российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала в Египте не будет реализован в 2020 году, говорится в докладе Счетной палаты.

Как говорится в документе, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в июле поручил перераспределить 279 млн рублей, выделенные на этот год в рамках проекта "промышленный экспорт" на создание этой зоны, в резервный фонд правительства РФ.

"Таким образом, в текущем году проект по созданию российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала арабской республики Египет реализован не будет, что не способствует решению задачи по обеспечению присутствия российских товаров (работ, услуг) на внешних рынках", - говорится в докладе.

В 2018 году Москва и Каир подписали межправительственное соглашение о создании российской промзоны в Египте. Проект предусматривает образование особой зоны с облегченным налоговым режимом для российских предприятий-резидентов. Первый этап создания зоны, которая станет частью экономического района Суэцкого канала, предусматривает освоение 5,2 млн кв. метров, земля будет арендоваться на льготных условиях в течение 50 лет.