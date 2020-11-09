Forbes: Renault возглавил рейтинг крупнейших компаний с иностранным участием в России

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. "Рено Россия", "АвтоВАЗ" (Groupe Renault) возглавила рейтинг крупнейших компаний с иностранным участием в РФ по версии издания Forbes, сменив французского ретейлера "Ашан", который с 2016 года был неизменным лидером рейтинга. По данным Forbes, выручка "Рено Россия" в 2019 году составила 435,5 млрд рублей.

Как сообщило издание, в рейтинг включены компании, которые более чем на 50% принадлежат иностранным владельцам, а ранжируются они по совокупной выручке, полученной в 2019 году.

Второе место в рейтинге занимает табачная компания "ФМСМ" (Philip Morris International), выручка которой составила в 2019 году 333,3 млрд рублей. На третьем месте расположилась "Фольксваген Груп Рус" (Volkswagen Group) с выручкой в размере 330,9 млрд рублей. На четвертом месте ретейлер "Леруа Мерлен Восток" (Leroy Merlin), выручка которого составила 311,5 млрд рублей. Пятерку крупнейших компаний замыкает "Ашан" с выручкой в 306 млрд рублей.

В десятку крупнейших компаний с иностранным участием в России вошли Toyota Motor (выручка 299 млрд рублей), "Дж. Т. И. Россия" (Japan Tobacco International, выручка 288,3 млрд рублей), "Пепсико Холдингс" (PepsiCo, выручка 259,8 млрд рублей), "Киа Моторс Рус" (KIA Motors, выручка 244,8 млрд рублей) и российское подразделение Ikea с выручкой в 238,5 млрд рублей.