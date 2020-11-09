Титов просит генпрокурора изменить порядок сбора данных у ретейла о закупках товаров

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо генпрокурору Игорю Краснову с предложением ввести централизованный сбор информации у торговых сетей о закупке товаров первой необходимости, которые им необходимо сдавать для проверки ценообразования. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Поводом для письма стало обращение к уполномоченному от одной из крупнейших торговых сетей России. В обращении говорится, что с 21 сентября в компании "фиксируется резкий рост числа запросов со стороны территориальных органов прокуратуры о предоставлении отчетности и первичных документов по закупкам товаров".

"Указанные запросы характеризуются сжатыми сроками ответа. Между тем вся информация находится в информационной системе центрального офиса. Выгрузка, подготовка и передача данных по запросам в каждый из территориальных органов Генпрокуратуры приводит к множественному дублированию и требует значительных технологических и временных ресурсов, в том числе для ручной выборки и сканирования первичных документов. Просим рассмотреть возможность установления единого, централизованного порядка предоставления информации в едином формате в разбивке по интересующим Генпрокуратуру регионам", - отмечается в письме Титова, выдержку из которого привела его пресс-служба.

По словам бизнес-омбудсмена, предлагаемый им порядок "показал свою эффективность в период ажиотажного спроса в марте - апреле 2020 года, когда федеральные торговые сети централизованно предоставляли информацию об актуальных ценах на социально значимые товары в Минпромторг России для последующей передачи в государственные органы власти всех уровней".