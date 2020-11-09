Эксперты: число россиян, планирующих взять кредит, сократилось вдвое с начала года

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Только 20% россиян планируют взять кредит или заем в настоящий момент. Их доля в январе составляла порядка 50%, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником24" (есть в распоряжении ТАСС).

"С наступлением кризисных явлений, вызванных пандемией, россияне изменили свое отношение к кредитам и критериям их отбора. Если в январе порядка 50% респондентов собирались брать кредит или заем или рассматривали такую возможность в будущем, то в мае их доля снизилась до 20%, - говорится в исследовании. - В сентябре настроения заемщиков изменились и треть ответили, что в принципе не видят преград для оформления ссуд, однако с наступлением второй волны коронавируса этот показатель вновь снизился до 20%".

В материале отмечается, что на статистику повлияла более жесткая политика банков и МФО при отборе заемщиков и неуверенность самих клиентов в постоянном доходе.

"Принимая во внимание, что в силу своего менталитета россияне зачастую не думают о последствиях оформления кредитов, то подобная тенденция одновременно с жесткой политикой кредитования со стороны банков и МФО сможет снизить в будущем количество дефолтов", - считает генеральный директор Национальной службы взыскания (НСВ) Роман Волосников.

Кроме того, заемщики изменили критерии выбора кредитора. В 2018-2019 годах 15% клиентов обращали внимание на известность и число филиалов кредитных организаций, 40% - на размер ставки, 30% - на размер ежемесячного платежа. Сейчас порядка 80% заемщиков при подборе кредитного предложения обращают внимание на размер переплаты и ежемесячный платеж, 10% - на размер ставки. "Таким образом во главе при выборе кредита стоит финансовая составляющая. Сопоставив переплату и платеж с уровнем дохода, возможно в разы сократить вероятность выхода в дефолт", - комментируется в исследований.

На размер процентной ставки не обращает внимание каждый второй заемщик, каждый десятый заемщик отказался от кредитных средств, узнав итоговую сумму переплаты.

В опросе приняли участие порядка 900 человек в возрасте от 25 до 50 лет из 45 регионов РФ.