Сахалинская область впервые с 2014 года нуждается в госдолге из-за дефицитного бюджета

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Сахалинские власти из-за пандемии запланировали бюджет региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с общим объемом доходов 285,3 млрд рублей - на 45,6 млрд рублей меньше суммы, указанной в расходной части документа. Несмотря на это, бюджет остался социально-ориентированным, сообщил в понедельник председатель областного правительства Алексей Белик на общественных слушаниях, посвященных формированию бюджета.

"Доходы на 2021-2023 годы составят 108 млрд рублей, 91,1 млрд рублей и 86,2 млрд рублей. Расходы - 128,2 млрд рублей, 104,1 млрд рублей и 98,6 млрд рублей <...> Проектом закона об областном бюджете на 2021 год предусмотрено привлечение коммерческих кредитов, а в дальнейшем планируется привлечь дополнительные ресурсы - государственные заимствования в целях обеспечения сбалансированности бюджета", - рассказал Белик.

В ходе слушаний председатель правительства напомнил присутствующим, что трехлетний бюджет формировался в условиях пандемии. Из-за падения цен на нефть и эпидемиологической обстановки доходы в областной бюджет значительно уменьшились (нефтегазовые доходы составляют до 65% сахалинского бюджета). Несмотря на это областные власти постараются сохранить финансирование перспективных направлений развития региона. Бюджет остается социально-ориентированным - на здравоохранение, образование, социальную политику, культуру и спорт в 2021 году направят более 72 млрд рублей, или 57% всех расходов.

"Правительство Сахалинской области не видит критической ситуации в данном направлении [использование госдолга], это общемировая тенденция. При этом на 2021-2023 годы мы сформировали долговую политику правительства Сахалинской области, которая позволит вести сбалансированную политику по возврату заемных средств. При этом мы осознаем, что пандемия - это составляющая временного характера, поэтому доходы областного бюджета так или иначе будут восстанавливаться. Также мы нацеливаем нашу политику на получение дополнительных источников доходов в части не нефтегазового направления, а также спланировали более скрупулезную и детальную работу с федеральными органами исполнительной власти по участию в федеральных целевых программах, поэтому внешние заимствования не являются для Сахалинской области чем-то неординарным, это классическая модель балансирования бюджета", - прокомментировал Белик.

В 2020 году общие доходы региона составили более 172 млрд рублей - на 64 млрд рублей больше запланированной на 2021 год суммы. Расходы были установлены в объеме более 180 млрд рублей с дефицитом в 8 млрд. Секвестирование расходов областной казны в основном планировалось вести за счет средств, которые не будут освоены до конца года, а также за счет экономии, в том числе и по итогам торгов.