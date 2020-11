CNBC: фондовые торги в США откроются ростом в свете прогнозов о победе Байдена на выборах

Как он отмечает, повышение стоимости фьючерсов на электронных торгах свидетельствует о том, что в начале сессии американский промышленный индекс Dow Jones прибавит около 300 пунктов. На момент завершения торговой сессии в пятницу он составлял 28 323,40 пункта.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, как ожидается, вырастет примерно на 30 пунктов. В пятницу к закрытию торгов он снизился до 3 509,44 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ, составлявший 11 895,23 пункта, как ожидается, повысится примерно на 155 пунктов.

В США 3 ноября прошли всеобщие выборы. Согласно прогнозам телеканалов CNN, NBC, Fox News, газеты The New York Times и агентства Associated Press, Байден в субботу получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над действующим президентом США Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства.

Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражения, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Действующий американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.