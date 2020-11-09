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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 3,04%

Стоимость фьючерса нефти WTI увеличилась на 3,31%
Описание
© Алексей Андронов/ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2021 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 3,04% - до $40,65 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 04:16 мск.

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Стоимость фьючерса нефти WTI растет на 3,31% и находится на отметке $38,73 за баррель.

Нефтяные котировки растут на фоне выборов президента в Соединенных Штатах.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над действующим президентом республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден уже объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Он подтвердил намерение обращаться в суды, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.

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СШАВеликобритания
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