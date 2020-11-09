Индекс Hang Seng вырос на 1,73% на фоне предполагаемой победы Байдена на выборах в США

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 ноября. /ТАСС/. Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже открылась в понедельник ростом котировок на фоне предполагаемой победы демократа Джозефа Байдена на президентских выборах в США. Индекс Hang Seng поднялся на 444 пункта (1,73%) - до значения 26 157 пунктов, свидетельствуют данные, размещенные на сайте этой площадки.

"Победа Байдена может означать смягчение напряженности в китайско-американских отношениях", - отметил финансовый аналитик Френсис Лунь.

В авангарде роста оказались акции, связанные с высокотехнологичным экспортом, производством автомобилей, страхованием.

На 8,3% подорожали ценные бумаги производителя полупроводников SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) - до 26,1 гонконгского доллара за единицу. На 6% улучшились позиции автоконцерна Dongfeng Group и китайской корпорации ZTE - производителя телекоммуникационного оборудования.

В положительной зоне также открылись утренние торги на фондовых площадках материкового Китая, Тайваня, Японии, Республики Корея, Сингапура.