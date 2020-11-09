Котировки на биржах материкового Китая растут на фоне возможной победы Байдена

ШАНХАЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Торговая неделя на фондовой бирже Шанхая началась с роста котировок на фоне информации о наборе Джозефом Байденом необходимого числа голосов для избрания президентом США. Соответствующая позитивная динамика зафиксирована в понедельник на официальном сайте этой площадки.

Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, к началу торгов поднялся на 0,52%, до отметки 3329,43. В положительную зону вышел и сводный индекс SSE 50, включающий акций 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке ("голубые фишки"). Рост данного показателя превысил 0,90%.

В плюсе начались торги и на фондовой бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" вырос на 0,69%, до отметки 13934,37.

Инвесторы продолжают ожидать окончательных итогов выборов, что может привести к некоторой реакции на бирже, однако напрямую ситуацию на местных фондовых рынках с выборами в США китайские эксперты связывают слабо, указывая на большее влияние этого события на биржи в Гонконге и Нью-Йорке.

Предыдущая торговая неделя завершилась снижением основных индексов на биржах Шанхая и Шэньчжэня. За два дня до этого при этом неизменно наблюдалась позитивная динамика. После открытия торгов в понедельник на шанхайской площадке основной индекс продолжил рост, который к 09:50 по местному времени (04:50 мск) превысил 1%.

Позитивным фоном для торгов также послужили опубликованные в выходные Государственным таможенным управлением КНР данные по состоянию товарооборота между Китаем и США в первые десять месяцев текущего года. Объем торговли между странами за указанный период, несмотря на пандемию, вырос на 1,9% в годовом выражении и достиг $457,753 млрд.