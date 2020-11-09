Глава ТПП предложил ввести ответственность за торговлю товарами в соцсетях без лицензии

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо министру промышленности и торговли Денису Мантурову с предложением ввести административную ответственность за реализацию товаров в социальных сетях при отсутствии госрегистрации или специальной лицензии. Об этом говорится в письме руководителя палаты, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Распространить действие статьи КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)" на граждан, осуществляющих продажу товаров, работ, услуг с использованием социальных сетей", - говорится в одном из его предложений, которые посвящены развитию рынка электронной коммерции в России.

Согласно ст. 14.1 КоАП, осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица предполагает штраф в размере от 500 до 2 тыс. рублей. Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если оно обязательно, грозит штрафом от 2 тыс. до 2,5 тыс. для граждан, от 4 тыс. до 5 тыс. - для должностных лиц, от 40 тыс. до 50 тыс. рублей - для юридических лиц. При этом вся изготовленная продукция должна быть конфискована.

Кроме того, Катырин просит "обеспечить создание механизма блокировки социальными сетями аккаунтов "серых" продавцов товаров, работ, услуг при отсутствии верификации пользователя как физического лица и предпринимателя".

Другие предложения

Катырин в своем письме указал на отсутствие равных условий на отечественном рынке электронной торговли для отечественных и иностранных интернет-магазинов. В связи с этим он предложил "отменить беспошлинный порог приобретения товаров для личного пользования с одновременным введением единого сбора в размере 10% за приобретаемые товары вне зависимости от стоимости товара".

Кроме того, он считает, что в РФ отсутствуют законодательные стимулы для развития доступного рынка почтовой доставки товаров. Он просит министра "обеспечить внедрение специального налогового режима для компаний - инициаторов запуска проектов в сфере почтовой доставки при условии выполнения требований по охвату территории, сроков гарантированной доставки, объема доставляемых грузов, а также приобретения отечественной автомобильной, авиационной и иной техники для доставки грузов".

Помимо этого, Катырин рекомендовал совместно с участниками рынка, общественными объединениями предпринимателей разработать и внести на рассмотрение проект федерального закона "Об электронной коммерции", а на время разработки и рассмотрения проекта "утвердить распоряжением правительства правила электронной коммерции и торговли". Также он предложил разработать и внести на рассмотрение другой проект федерального закона - "О франчайзинге", чтобы "упорядочить рынок и увеличить ответственность правообладателей и франчайзи".