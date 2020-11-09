Интернет-ретейлеры создали стандарт работы отрасли в пандемию

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) разработала отраслевые стандарты безопасного сервиса для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции, а также создала специальный интернет-портал, с помощью которого потребители смогут контролировать соблюдение противоэпидемических мер компаниями интернет-торговли. Об этом ТАСС сообщили в ассоциации, объединяющей 56 компаний, формирующих более 50% объема рынка интернет-торговли в России.

Компании, присоединившиеся к стандартам работы отрасли в период пандемии, получат специальный знак "Зона безопасного сервиса", который смогут разместить на любых своих ресурсах: как на сайте, так и на упаковках товаров. "Знак содержит QR-код - при наведении на него камеры телефона клиент попадает на интернет-ресурс ecomvscovid.ru. Там - полный список компаний, поддерживающих стандарты, а также контакты горячей линии и форма обратной связи, если нужно сообщить о нарушениях. Все сообщения о нарушениях санитарно-эпидемиологических требований и отраслевых стандартов по мерам профилактики COVID-19 будут направляться руководству организации для их скорейшего устранения, а в случае неоднократных нарушений или отсутствии реакции организации - в Роспотребнадзор", - сообщили в АКИТ.

В стандартах безопасного сервиса, предложенных отраслевым объединением для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции, предлагается организовать бесконтактную выдачу заказов, организовать работу сотрудников ПВЗ, магазина (с зоной выдачи интернет-заказов), курьеров исключительно в защитных масках и перчатках, максимально сократить товарный ассортимент в пунктах выдачи заказов для сокращения времени пребывания там клиентов, сократить прием наличных, стимулируя клиентов переходить на предоплаченные заказы и/или бесконтактные формы оплаты, нанести разметку для соблюдения социальной дистанции в ПВЗ, магазинах, разместить санитайзеры или аналогичные дезинфицирующие средства на входе в ПВЗ, в магазин.

Основа стандартов

Отраслевые стандарты разработаны АКИТ на основе рекомендаций Роспотребнадзора, а также по итогам круглого стола, прошедшего 22 октября в Минэкономразвития России при участии отраслевых бизнес-объединений. В их основу лег опыт борьбы компаний с распространением коронавирусной инфекции в первую волну пандемии и международная практика COVID-комплаенса. В АКИТ считают, что контролировать соблюдение противоэпидемических мер должны не только государственные органы - сейчас это обязанность всего сообщества интернет-торговли, поскольку это гарантия безопасности сотрудников компаний и их клиентов. К стандартам уже присоединились "М.Видео", "Перекресток", "Связной", "О'Кей", "Силитинк", "Холодильник.ру", "Утконос Онлайн", "Эконика", "Эльдорадо", Lamoda, Ozon, re:Store, Sokolov, "Онлайн Трейд.ру", Wildberries, Gett, PickPoint и "МайМаркет". Форму для присоединения к стандартам может заполнить любая компания на созданном интернет-портале.

"Правила, доказавшие свою эффективность в первую волну, мы предлагаем закрепить как специальные стандарты работы в условиях пандемии, обязательные для e-commerce. Мы приглашаем присоединиться всех представителей отрасли, независимо от членства в АКИТ - интернет-магазины, службы доставки, логистические компании, пункты выдачи заказов - всех, кто дорожит здоровьем своих сотрудников и клиентов и готов соблюдать все меры противодействия распространению COVID-19 и исключения второго локдауна", - заключил президент АКИТ Артем Соколов.

На сайте Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) также создан специальный раздел "горячая линия", в котором можно сообщить о нарушении торговыми предприятиями рекомендаций Роспотребнадзора.