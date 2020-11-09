Кировская область увеличила экспорт из региона в первом полугодии на 11,2%

КИРОВ, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Кировской области сообщили о увеличении на 11,2% объема экспорта из региона в первом полугодии за счет расширения поставок за границу удобрений, древесины и черных металлов. Председатель облправительства Александр Чурин в беседе с ТАСС сказал, что в 2021 году планируется нарастить продажи промышленной продукции на 46% по сравнению с уровнем 2020 года, до $730 млн.

"К 2024 году планируется достижение объема экспорта продукции базовых отраслей промышленности Кировской области в размере $950 млн. По итогам работы в 2021 году объем экспорта увеличится на 46% относительно планового показателя на 2020 год и составит $730 млн", - сказал Чурин.

По данным местных властей, экспорт области в первом полугодии 2020 года достиг $385,8 млн. Доля несырьевых продаж составила 98,7%, а объем несырьевого экспорта по сравнению с первым полугодием 2019 года увеличился на 10,8%. Основной прирост пришелся на удобрения, древесину, продукцию деревообработки, черные металлы. Снизился объем экспорта продуктов неорганической химии, на 39,9% - экспорт мебели, осветительной техники.

Как отметили в правительстве, для поддержки предприятий-экспортеров Государственный фонд развития промышленности Кировской области выдает займы, направленные на развитие экспортно-ориентированного производства, а также оказывает информационную помощь. Власти помогают предприятиям принимать участие в межрегиональных и международных выставках и мероприятиях.