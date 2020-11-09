"Ъ": Минтранс разработал поправки к законодательству в части затонувших судов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ разработало законопроекты, регулирующие вопросы подъема и утилизации затонувших судов, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ. Речь идет о поправках к кодексам торгового мореплавания, внутреннего водного транспорта и об административных правонарушениях, уточняет издание.

Изменения предполагают введение нового порядка учета, подъема и уничтожения затопленных судов. В Минтрансе подтвердили разработку документов и направление их в правительство, отмечает газета.

Как сообщает газета, согласно предлагаемым новым правилам, владелец затонувшего имущества должен будет в течение месяца оповестить капитана порта о произошедшем, а капитан в течение еще одного месяца обязуется установить условия и сроки подъема судна. Если затонувший объект создает угрозу безопасности мореплавания, наносит ущерб или препятствует рыболовству, он должен быть поднят в течение трех месяцев. В остальных случаях срок поднятия судна составляет полгода.

Предполагается, что отказ от поднятия и уничтожения такого судна будет караться штрафом для юридических лиц в размере от 5 млн до 10 млн руб., за утилизацию путем затопления - от 600 тыс. до 1 млн руб.

Кроме того, в поправках отдельно прописан механизм определения "бесхозных" затопленных судов, ответственность за утилизацию которых переходит к региону в соответствии с порядком, который правительству предстоит установить. В задачи кабмина также входит определение критериев возмещения расходов на учет, подъем и уничтожения затонувших судов.

В конце августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу, Минприроды, Минфину и Минюсту внести в правительство проекты правовых актов, определяющих обязательства собственников затонувших судов.