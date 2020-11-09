Сумма инвестпрограммы "Русгидро" на Дальнем Востоке может вырасти до 200 млрд рублей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Сумма инвестиционной программы генерирующей компании "Русгидро" для модернизации и строительства тепловой генерации на Дальнем Востоке может вырасти до 200 млрд рублей с 171 млрд рублей. Об этом сообщил глава "Русгидро" Николай Шульгинов в интервью изданию РБК, опубликованном в понедельник.

"171 млрд рублей - это в ценах конца 2018 года. Сейчас 2020 год и цены в годах строительства другие - чуть больше 200 млрд рублей, но пока это расчеты. Окончательно все параметры проектов, сроки и стоимость будут определены в постановлении правительства, которое выйдет после принятия поправок в закон об электроэнергетике. К этому моменту проекты станций будут уже готовы. Мы рассчитываем на базовую доходность не менее чем 12,5% из расчета нормы доходности для "Русгидро", - сказал Шульгинов.

Глава "Русгидро" добавил, что количество проектов на Дальнем Востоке также может поменяться. В частности, к инвестпрограмме компании может добавиться дополнительный проект по обеспечению внешнего энергоснабжения Восточного полигона РЖД.

Ранее Шульгинов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что "Русгидро" предлагает увеличить объем пятилетней инвестиционной программы на 171 млрд рублей. Как в свою очередь сообщили ТАСС в пресс-службе компании, средства "будут направлены на строительство и реконструкцию четырех объектов тепловой генерации в ДФО в рамках реализации госпрограммы модернизации тепловой энергетики. Инвестиции будут осуществлены на условиях гарантированного возврата инвестиций, который необходимо нормативно закрепить через поправки в федеральный закон "Об электроэнергетике".