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ЦБ РФ продал валюту с расчетами 6 ноября на 9,5 млрд рублей

Объем продажи валюты на внутреннем рынке с 10 марта достиг 1 трлн 425,2 млрд рублей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Банк России в рамках упреждающих мер снижения волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 6 ноября на сумму 9,5 млрд руб., следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 5 ноября, составил 9,6 млрд руб.

С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 425,2 млрд руб.

Такие операции планируется осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

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