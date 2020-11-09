Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 77,33 рубля

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился на 0,1%, до 77,33 рубля, курс евро - на 0,06%, до 91,955 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:35 мск курс доллара находился на уровне 76,865 руб. (-0,7%), евро опускался до 91,375 руб. (-0,69%).

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне росла на 2,15% - до $40,30 за баррель, а нефть сорта WTI росла на 2,19% и находилась на отметке $38,31 за баррель.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Индекс РТС в ходе торгов на Мосбирже вырос на 1,98% к уровню закрытия предыдущей сессии, достигнув 1201,66 пункта, следует из данных торговой площадки на 10:19 мск.

В последний раз на этом уровне индекс находился 23 сентября.

К 10:40 мск индекс РТС замедлил рост и прибавлял 1,43%, до 1195,15 пункта. Индекс Мосбиржи рос на 0,82% - до уровня 2919,38 пункта.