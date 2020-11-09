Мосбиржа начала торги GDR головной структуры сети клиник "Мать и дитя"

МОСКВА, 9 ноября./ТАСС/. Московская биржа начала торги глобальными депозитарными расписками (GDR) головной структуры сети клиник "Мать и дитя" - MD Medical Group Investments (MDMG). Онлайн-запуск церемонии торгов состоялся сегодня, 9 ноября.

"Я надеюсь, что наш приход на Московскую биржу поможет диверсифицировать портфель инвесторам, и также при этом наша компания получит дополнительных инвесторов и увеличит капитализацию", - заявил на церемонии генеральный директор ГК "Мать и дитя" Марк Курцер.

GDR компании допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже с 12 октября 2012 года. Одна расписка соответствует одной обыкновенной акции.

Уставный капитал MD Medical Group Investments plc состоит из 75 млн 125 тыс. 10 акций. Free float составляет 32,1%, остальные акции принадлежат MD Medical Holding Limited, владельцем которой является Марк Курцер.

Группа компаний "Мать и дитя" объединяет 42 медицинских учреждения, в том числе шесть многопрофильных госпиталей и 36 амбулаторных клиник в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, Самаре и Самарской области, Иркутске, Ярославле, Владимире, Новосибирске, Рязани, Костроме, Новокузнецке, Красноярске, Омске, Барнауле, Тюмени, Воронеже, Нижнем Новгороде, Волгограде, Туле, Казани, Владивостоке, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Чистая прибыль ГК "Мать и дитя" по МСФО за первое полугодие 2020 года выросла по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 19%, до 1,47 млрд руб.