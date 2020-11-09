Для горного поселка Северной Осетии разработают программу развития

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 ноября. /ТАСС/. План социально-экономического развития горного поселка Мизур будет разработан в Северной Осетии по поручению руководителя региона Вячеслава Битарова. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе главы и правительства республики.

Социально-экономическое состояние Мизура значительно ухудшилось в 1990-е годы после закрытия Садонского свинцово-цинкового комбината. После закрытия производств в поселке нет рабочих мест, многие объекты жилищно-коммунального хозяйства функционируют с перебоями.

"Разработать и представить комплексный план социально-экономического развития поселка Мизур с целью формирования благоприятных условий для жизнедеятельности населения - такое поручение дал глава республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров в ходе рабочей поездки главе населенного пункта Аслану Кайтмазову", - говорится в сообщении.

Как отметил Битаров, поселок Мизур имеет большой потенциал для развития и свободные территории промышленной сферы. Как пример - одна из крупнейших швейных фабрик "ОЗАТЭ", изготавливающая одежду для военнослужащих, расширяет производство предприятия и в скором времени обеспечит около 200 рабочих мест для трудоустройства в Мизуре. Он поручил создать для инвестора благоприятные условия.

Также Битаров ознакомился с ходом реконструкции Дома культуры, где строительные работы уже подходят к концу. Учреждение появилось в горном населенном пункте в 1953 году. Со временем Дом культуры пришел в запустение, и его текущее состояние вызывало тревогу у жителей. В связи с этим в декабре прошлого года к Битарову обратились граждане с просьбой привести в надлежащее состояние данное учреждение. В настоящее время в учреждении обновили зрительный зал, заменили кровлю, внутренние коммуникации, выполнили внутренние и наружные отделочные работы. Проект стоимостью 7 млн рублей реализовали в рамках нацпроекта "Культура".

Появится в Мизуре и современная библиотека с методическим кабинетом. Помещения практически готовы к эксплуатации.