Чистая прибыль ВТБ по МСФО за третий квартал упала на 66%

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль группы ВТБ по итогам третьего квартала 2020 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 66%, до 17,2 млрд рублей. По итогам января - сентября этот показатель снизился на 54%, до 59,1 млрд рублей, говорится в финансовом отчете ВТБ.

Активы группы за девять месяцев выросли на 12,3%, до 17,4 трлн рублей.

Совокупный кредитный портфель за тот же период увеличился на 12,9%, 12,9 трлн рублей. Так, портфель кредитов юридическим лицам возрос с начала года на 13,5%, до 9,2 трлн рублей, физическим лицам - на 11,4%, до 3,7 трлн рублей. Средства клиентов достигли 12,4 трлн рублей, показав рост на 13%. Из этой суммы средства юридических лиц на отчетную дату составили 6,8 трлн рублей (+15% за январь - сентябрь) и 5,5 трлн рублей - средства физлиц (+10%).

"За девять месяцев текущего года группа ВТБ показала хорошую динамику операционных показателей. При существенном росте чистых процентных и комиссионных доходов рост расходов был умеренным. На фоне восстановления деловой и потребительской активности после весеннего спада, вызванного пандемией, мы вышли на высокие темпы роста кредитного портфеля и клиентской базы", - прокомментировал финансовые итоги глава ВТБ Андрей Костин, слова которого привела пресс-служба банка.

Согласно отчетности, в третьем квартале ВТБ также досоздал резервы в объеме 72 млрд рублей. "52 млрд рублей из 72 [млрд рублей] - это резервирование [кредитов] юридических лиц, преимущественно крупных клиентов. И это утроение резервирования по сравнению с третьим кварталом 2019 года", - уточнил в беседе с журналистами член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. По словам банкира, в целом резервы группы в третьем квартале выросли в 2,2 раза в сравнении аналогичным периодом 2019 года.