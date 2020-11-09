Первый на Дальнем Востоке рыбный рынок планируют сдать в 2024 году

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября. /ТАСС/. Строительство первого на Дальнем Востоке рыбного рынка, который будет расположен в центре Владивостока, планируется завершить в 2024 году. Проект планировки комплекса, где будут помещения для хранения живой рыбы и морепродуктов, площади для рыночной торговли, аукционные площадки и кафе, утвержден, сообщается в понедельник на сайте правительства Приморского края.

"В Приморье утвержден проект планировки территории рыбного рынка. Резидент Свободного порта Владивосток компания "Фар лайн ДВ" планирует завершить строительство объекта в 2024 году. Как сообщили в агентстве по рыболовству Приморского края, на данный момент выполнены инженерные изыскания, подготовлен проект охранных зон объектов культурного наследия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального правительства уточнили ТАСС, что начало активной фазы строительства запланировано на 2021 год после того, как проект пройдет необходимую экспертизу.

Компания "Фар лайн ДВ" ранее представила свой проект на заседании совета по привлечению инвестиций в экономику Приморья под руководством губернатора края Олега Кожемяко. Инвестиции в проект составят 2,7 млрд рублей.

Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев в 2018 году дал поручение выделить земельный участок во Владивостоке под строительство рыбного рынка.