Virgin Hyperloop впервые испытала скоростную систему с пассажирами на борту

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Компания Virgin Hyperloop объявила о проведении ею в минувшее воскресенье первого испытания скоростной транспортной системы Hyperloop с пассажирами на борту. Испытания прошли на треке компании в пустынной местности под Лас-Вегасом (штат Невада).

Первыми двумя пассажирами системы Hyperloop стали технический директор и сооснователь компании Джош Гайгел и руководитель ее отдела качества обслуживания пассажиров Сара Лучиан. Капсула, в которой они разместились, развила скорость в трубе с разряженным воздухом до 160 км/час, после чего плавно остановилась. Это испытание, как отметили в компании, стало важным этапом в создании скоростной транспортной системы будущего, пассажиры которой смогут, как предполагается, путешествовать со скорость до 1 220 км/ час. В компании отметили, что перемещающаяся в трубе диаметром 3,3 метра капсула испытывалась на треке уже около 400 раз, но никогда ранее с пассажирами.

"Никто еще ни разу не проделывал того, о чем мы говорим, - заявил генеральный директор Virgin Hyperloop Джей Уолдер. - Это полностью работающая гиперпетля, которая не просто будет обеспечивать перемещение в вакууме, но и будет перевозить пассажиров. Никто еще не приблизился к созданию такого".

Идея Hyperloop была предложена в 2012 году американским предпринимателем Илоном Маском. Замысел состоит в том, чтобы в трубах над поверхностью земли в условиях сильно разряженного воздуха со скоростью до 1 220 км/ч передвигались капсулы с пассажирами или грузами.

В 2018 году британский предприниматель, основатель Virgin Group Ричард Брэнсон предложил построить такую транспортную систему в Индии - она соединила бы аэропорт индийского мегаполиса Мумбаи с городом Пуна - и даже получил предварительное разрешение на ее сооружение от руководства индийского штата Махараштра. Однако в начале 2020 года правительство штата объявило об остановке проекта. Как пояснил тогда это решение заместитель главного министра Махараштры Аджит Павар, проект Hyperloop не был еще нигде реализован и, следовательно, не прошел должной проверки.

Компания Hyperloop, работающая над коммерциализацией концепции высокоскоростной технологии, была основана 1 июня 2014 года, реорганизована и переименована 12 октября 2017 года. Что касается самой концепции, то она является открытой и к ее реализации может подключиться любой желающий, что и попытался сделать Брэнсон в Индии.